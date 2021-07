Dalle 57 pratiche approvate nel 2017 alle 7 mila del 2020. Irfis Finsicilia, la società finanziaria per il mediocredito interamente partecipata dalla Regione Siciliana, l’anno scorso ha aiutato anche 400 ristoratori in difficoltà a causa della pandemia e si appresta a varare un nuovo bando per aiuti alle imprese. Abbiamo intervistato il presidente, Giacomo Gargano.

