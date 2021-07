“Ringrazio Draghi per le sue parole e perché dopo il suo messaggio abbiamo ricevuto un’impennata di prenotazioni, il che vuol dire che sono parole forti, ma che hanno aiutato a far capire quanto sia importante vaccinarsi”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine dell’inaugurazione del restauro della Biblioteca Lancisiana di Santo Spirito in Saxia a Roma.

