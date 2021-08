“In via Lecco, zona Porta Venezia, in particolare ci sarà un tema di divieto per l’asporto totalmente dopo la mezzanotte alle 6 da inizio settembre”. Lo ha detto il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della sottoscrizione del Protocollo d’intesa per la realizzazione di azioni per un divertimento notturno sicuro e responsabile.

