A Castiglion Fiorentino il XXV Premio Fair Play Menarini

A Castiglion Fiorentino, nella suggestiva cornice del Loggiato Vasariano di piazza del Municipio, si è svolta la cerimonia di premiazione del XXV Premio Internazionale Fair Play Menarini. Un’edizione 2021 tra ospiti illustri e grandi leggende dello sport italiano e mondiale che ha visto la kermesse dedicata all’etica e al fair play tornare in pista, dopo le restrizioni del 2020, con un programma completo e ricco di eventi collaterali, per celebrare in grande spolvero il 25° anniversario della sua fondazione.

ari/gtr