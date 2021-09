In questa edizione del telegiornale troverete:

Fisco, crescono le entrate nelle casse dello Stato rispetto al 2020

Neet in aumento, sono i giovani che non lavorato e non studiano

Covid, in Italia cala l’aspettativa di vita di 1,2 anni

Green pass, governo pensa all’estensione dell’obbligo ai dipendenti pubblici