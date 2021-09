Agricoltura, Zanoni: “Bene export bio, consumi interni da migliorare”

“Il biologico si sta consolidando, è un mercato che sta crescendo fortemente in tutto il mondo e anche in Italia la crescita è significativa a livello di consumi”. Lo dice all’Italpress Roberto Zanoni, presidente di AssoBio, a margine dell’inaugurazione di Sana, 33esima edizione del Salone internazionale del biologico e del naturale da oggi a domenica 12 settembre alla Fiera di Bologna. “Abbiamo, inoltre, un export molto importante – sottolinea – in quanto siamo i primi in Europa e i secondi al mondo. Questo è un bel segnale del Made in Italy”.

