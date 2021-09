Vaccino, Figliuolo: “In Sicilia una grande organizzazione”

“Sicilia ultima nelle classifiche? La Sicilia ha una popolazione ampia ed è partita in un certo modo ma oggi vedo una grande organizzazione”. Lo dice il commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, in visita all’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo di Palermo. “Dobbiamo fare più opera di convincimento. C’è spesso tanta diffidenza, un po’ di fatalismo meridionale. Io dico che il vaccino è l’unico modo per ritornare liberi e socializzare”, aggiunge Figliuolo.

