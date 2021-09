Tg News – 21/9/2021

In questa edizione del telegiornale troverete:

– Pfizer-Biontech: “Il vaccino è sicuro anche per i bambini tra i 5 e gli 11 anni”

– Report sui cambiamenti climatici: ecco come è cambiato il clima delle 6 principali città italiane

– Oms: “Il raddoppio delle tasse sulle bevande alcoliche può salvare 5mila vite all’anno in Europa” – Mercato immobiliare in ripresa, scarto del +26,1% anche rispetto al periodo pre-pandemico

