“Se non recuperiamo per lo meno un 20% in più di occupazione nell’area meridionale noi saremo sempre un Paese in grande difficoltà”. Lo ha detto il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo intervento alla presentazione di una ricerca realizzata dall’Ance dal titolo “Sviluppo e Costruzioni in Campania dal 1950 al 2030”.

