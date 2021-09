Quasi 2 milioni i Duster venduti dal 2010 in Europa di cui 250.000 in Italia, Dacia Duster è diventato una vera e propria icona di stile e di concretezza. Essenziale, Robusto e sempre accessibile, Nuovo Dacia Duster si evolve grazie ad un tocco di modernità e freschezza che ne esaltano lo spirito avventuroso e outdoor. Il suo intramontabile stile è stato aggiornato nel design esterno, con i gruppi ottici anteriori e posteriori che si caratterizzano per la firma luminosa Y-shape. mrv/red