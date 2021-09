“La sfida per le amministrative a Milano è aperta. Credo che Sala goda di ottima stampa, ma lavorare bene è un’altra cosa”. Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, in occasione della manifestazione “L’Italia del riscatto” in piazza Duomo a Milano a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo.

