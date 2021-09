Tg News – 29/9/2021

In questa edizione:

– Arera, rincaro bollette luce e gas: aumenti rispettivamente del 29,8% e del 14,4%

– Bankitalia, aumento degli esposti contro banche e finanziarie nel 2020

– Draghi: “Roma Capitale candidata per Expo2030”

– Nuovo rinvio per Patrick Zaky, rinvio udienza al 7 dicembre

gtr/red