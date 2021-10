Tg News – 5/10/2021

In questa edizione:

– Amministrative 2021: 3 capoluoghi al centrosinistra, 3 i ballottaggi

– Facebook, Instagram e Whatsapp in black out per 7 ore

– Amministrative 2021: affluenza in calo, preoccupa astensionismo

– Agenzia delle Entrate e della Riscossione: ultimo giorno utile per il saldo delle rate di rottamazione ter e saldo e stralcio di luglio 2020

gtr/red