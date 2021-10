“Questa è una manifestazione che difende la democrazia di tutti. L’attacco alla Cgil, l’attacco al sindacato è un attacco alla dignità del lavoro di tutto il Paese. Siamo qui non per difendere qualcuno ma per difendere la democrazia e per estenderla”. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, parlando con i giornalisti a margine della manifestazione antifascista di Roma.

