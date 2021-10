“La prospettiva per il Governo è di arrivare gradualmente a una normalità, circostanza che non ci rassicura assolutamente. Per questo abbiamo chiesto e presentato già da mesi una nostra piattaforma al Ministero del Lavoro e al Governo”. Così Luigi Sbarra, Segretario generale della Cisl, al termine dell’incontro con il Governo.

