Premio Ricerca Veronesi, Emiliano “Importante presenza pugliese”

“È importante la presenza pugliese qui a Milano alla giornata

per la ricerca in memoria di Umberto Veronesi, uno dei più

grandi scienziati italiani, ai quali la città di Bari ha

conferito la cittadinanza onoraria”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a Milano in occasione della quarta edizione del Premio internazionale “Lombardia è ricerca“. pc/gtr