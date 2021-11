La Nazionale in visita all’ospedale pediatrico romano. I campioni d’Europa hanno incontrato i bimbi ricoverati (immagini Figc) portando anche il trofeo vinto a Wembley. “E’ un’esperienza straordinaria, un arricchimento per i calciatori e un momento di gioia per questi bambini”, le parole del presidente Gravina. gm/ari