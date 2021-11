“L’orientamento è uno degli elementi fondamentali, su cui puntiamo sia per la scuola che per l’università ed è da ristudiare” per “aiutare i ragazzi a scegliere, che è una cosa completamente diversa da dirgli che cosa c’è” dice la ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa al Salone Orientamenti di Genova

