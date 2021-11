“Io non sono disponibile a partecipare a un dibattito che metta ancora in discussione” la realizzazione del nuovo stadio a San Siro. “Sono disponibile a discutere sul come, e quindi per esempio di come utilizzare gli oneri di urbanizzazione, ma non su stadio sì o stadio no”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

