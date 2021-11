“Puntiamo a costruire in Italia una rete di centri capaci nel futuro di muoversi in tempo per create vaccini anche nel nostro territorio”. Lo ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, a margine della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2021/2022 dell’Humanitas University.

bla/sat/red