Incendio in ex Covid hotel di MiIano, nessun ferito

Incendio all’ex Covid hotel Michelangelo a Milano. La

struttura era vuota, ad eccezione di 8 operai, tutti incolumi.

Le fiamme sarebbero divampate in prossimità del vano

dell’ascensore, che ha fatto poi da camino al fumo, convogliato così verso i piani superiori, per poi uscire in maniera imponente all’esterno dell’albergo. bla/pc/gtr