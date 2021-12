Tajani “Europa sia più vicina ai cittadini”

“Noi dobbiamo avere un’Europa più vicina ai cittadini,

un’Europa in grado di proteggere 500 milioni di persone e per

far avvicinare i cittadini alle istituzioni serve una Europa più democratica”. Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia e presidente della Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo, a margine della conferenza sul futuro dell’Europa. tan/mgg