“Abbiamo avuto una partecipazione davvero straordinaria, in un clima di assoluta serenità”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della visita all’istituto comprensivo ‘Vittorino Da Feltre’ nel quartiere San Giovanni a Teduccio a Napoli, in occasione dell’avvio della campagna vaccinale in età pediatrica.

fpa/pc/red