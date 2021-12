Agrifood Magazine – 29/12/2021

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress

in collaborazione con TeleAmbiente: – 2021 in ripresa per il

70% degli agriturismi – Pesca, il Consiglio Ue approva

l’accordo con il Regno Unito – Energia sostenibile per

l’agricoltura, due call per le imprese – Stanziati 83 milioni

di euro di indennizzi alle imprese per le calamità naturali

abr/gtr/col