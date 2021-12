Ricerca, due nuovi bandi del Ministero dell’Università

Pubblicati sul sito del ministero dell’Università e della

Ricerca due nuovi bandi per la ricerca con fondi del Piano

nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta degli avvisi

pubblici per “la presentazione di proposte progettuali per il

rafforzamento e la creazione di Infrastrutture di ricerca” e

per “la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento di Infrastrutture tecnologiche di innovazione”.

