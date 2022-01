In Italia c’è ancora molta strada da percorrere per colmare il Gender gap occupazionale e salariale. Nel nostro Paese lavorano più uomini che donne: l’occupazione femminile è il 18% in meno rispetto a quella maschile. Nel 2020, anno più difficile per il Covid-19, su 470mila posti di lavoro persi, 275 mila sono di donne, ovvero una quota superiore del 58% rispetto agli uomini. A livello retributivo la situazione non è migliore.

