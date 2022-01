“Sono sei anni che Giulio non c’è più e ci manca davvero tanto. Io ribadisco totalmente e al 100% il mio impegno per la ricerca di verità e giustizia per Giulio Regeni”. Così il presidente della Camera Roberto Fico, in un videomessaggio alla manifestazione di Fiumicello per ricordare i sei anni dalla scomparsa di Giulio Regeni.

sat/red