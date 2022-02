Agrifood Magazine – 2/2/2022

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:

– Sostenibilità alimentare, accordo tra le Università di Torino e Pollenzo

– 41,6 milioni di investimenti per Riso Scotti e Ponti

– Agricoltura, imprese sempre più attente alla sostenibilità

– L’Italia accelera sull’Agricoltura digitale

abr/gtr/col