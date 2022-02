Bissare l’ottimo 2021 e proseguire nel lancio di prodotti sempre più green con l’obiettivo nel 2030 dell’abbandono dei combustibili fossili. Questa in sintesi l’agenda per quest’anno di Thierry Lonziano, da qualche settimana nuovo responsabile del brand Peugeot per l’Italia. Al centro della strategia la nuova 308, che sarà on air con un nuovo spot che è stato presentato in anteprima. Peugeot nel 2022 vuole vendere almeno 100 mila vetture in Italia. tvi/abr/gtr/