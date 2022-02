“Un discorso calato nel Paese sapendone interpretare i sentimenti diffusi, e soprattutto gli obiettivi che ci dobbiamo dare per il futuro. Dobbiamo saper dare all’Italia quel prestigio e autorevolezza che in questo momento ci attende anche in Europa”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, al termine della cerimonia di insediamento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

ror/mgg/gtr