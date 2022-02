“La tutela dell’ambiente entra in Costituzione. Noi medici accogliamo con grande favore questa rivoluzione della nostra Carta costituzionale”. Così il Presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, commenta la notizia dell’approvazione in via definitiva, da parte della Camera, della proposta di legge costituzionale che modifica in tal senso due articoli della Carta.

