È stato identificato dai Carabinieri, e denunciato per maltrattamento di animali e competizioni non autorizzate tra animali, anche il secondo fantino che ha preso parte, domenica scorsa, alla corsa clandestina che ha visto protagonisti due cavalli che si sono sfidati ad altissima velocità nell’area industriale del quartiere Brancaccio, a Palermo. Trovato in una stalla abusiva uno dei cavalli. vbo/com