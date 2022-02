Il Pnrr “è un’occasione di sviluppo per tutto il Paese”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, intervenendo all’evento “Italia-Domani, dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. “Ho scritto al sindaco di Roma Gualtieri – aggiunge – proponendo un parere sulle risorse del bilancio per uno stanziamento di 1, 6 miliardi per completare la linea C della metropolitana di Roma”.

