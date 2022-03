Una nuova opportunità di mobilità integrata nasce, nelle Marche, dalla partnership tra Trenitalia e MaSMo, una start up per il noleggio di monopattini e auto elettrici. Per l’assessore regionale ai Trasporti Guido Castelli “si tratta di un’iniziativa che completa le politiche in materia di transizione ecologica”.

mgg/gtr