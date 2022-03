“Siamo mobilitati tutti contro la guerra e per fermare l’aggressione. Quello che è importante è far sentire la vicinanza, anche ai ragazzi russi che a Mosca si stanno ribellando all’invasione di Putin, ma qua in Italia è importante far sentire la vicinanza ai giovani ucraini”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

