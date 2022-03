In Italia il 12% della popolazione soffre di emicrania, ogni anno si verificano 200 mila casi di ictus cerebrale, i pazienti affetti da epilessia sono circa 500 mila. Alla luce di questi dati la Società Italiana di Neurologia chiede l’istituzione di un tavolo per un Piano nazionale per il riordino del settore.

sfe/sat/red