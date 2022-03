“E’ con grande entusiasmo e spirito di solidarietà che la comunità di Montevago ha risposto all’appello per aiutare queste persone in fuga dalle bombe. Donne che lasciano i propri mariti a combattere, in fuga dalla propria terra per salvare la loro vita e quella dei loro figli”. Lo ha detto il sindacodi Montevago Margherita La Rocca Ruvolo.

