“Siamo molto contenti della conclusione dei lavori che portano all’allargamento dei marciapiedi e alla riqualificazione di vie importantissime come via del Tritone e via dei Due Macelli a beneficio di tutta la città. È un modello positivo di partnership e collaborazione con il privato”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

