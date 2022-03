Tg Economia – 16/3/2022

Testo: In questa edizione del Tg Economia:

– Telco, uno studio: necessaria una politica per il settore

– Farmaceutica, dalle FAB13 la richiesta di attenzione per il settore

– Sigep, torna in presenza il Salone del foodservice dolce

– Dal 30 aprile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 730 precompilato

abr/mrv