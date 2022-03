Montefusco (Rds) “Investiamo sui giovani e sull’innovazione”

“Siamo un prodotto live che va in onda tutti i giorni, per 24 ore, in continuo contatto con i nostri

ascoltatori che hanno un ruolo di protagonismo attivo. Lo scorso anno abbiamo investito 200mila euro per sostenere giovani, nuove attività e progetti che vedano nell’innovazione un modello

di cambiamento per il futuro”. Lo dice Massimiliano Montefusco, General Manager RDS, intervistato dall’agenzia di stampa Italpress.

cga/mgg/red