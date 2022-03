Tg Economia – 17/3/2022

In questa edizione del Tg Economia:

– Bankitalia, a gennaio debito delle amministrazioni pubbliche +35.5 mld

– Garavaglia “Manca personale ma 10% disoccupazione nel turismo”

– Assegno unico, al via i pagamenti per 5 milioni di figli

– Assegno unico, domanda e arretrati: ecco come fare

abr/mrv