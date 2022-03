Federazione e Coop rinnovano la partnership e, con l’occasione, presentano i nuovi body delle azzurre, uno dei quali porta la scritta: “Close The Gap”. “Uno slogan per l’inclusione e la parità di genere”, spiega l’ad Coop Maura Latini. “Lavoriamo insieme per raggiungere grandi risultati”, le parole del presidente della Fic, Giuseppe Abbagnale. col/ari/mrv