Medici deceduti per il covid, borse di studio e assegni Enpam

Aperti i termini per presentare sul sito dell’Enpam le domande relative alle borse di studio e agli assegni di mantenimento attivati dalla Banca d’Italia attraverso un fondo gestito dall’Enpam e istituito in favore dei familiari dei medici e degli odontoiatri deceduti a causa del Covid.

Il via libera a questo bando è il frutto di una convenzione, firmata da Banca d’Italia ed Enpam, della durata di 5 anni

abr/mrv