“I primi bambini provenienti dall’Ucraina sono già stati inseriti a scuola, sui numeri dei profughi ancora è in corso un censimento”. Così il sindaco di Milano Beppe Sala, a margine della cerimonia in piazza Prealpi per la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

