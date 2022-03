“Per noi è fondamentale accendere i riflettori su come una politica miope, soprattutto in tempo di pandemia, abbia colpito il settore dello sport, e lo abbia fatto in maniera irragionevole e immotivata”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, dopo aver ricevuto un premio da “Libertas”.

sat/gtr