La responsabilità di far fruttare al meglio le risorse del Pnrr, ma anche la determinazione di chi ha già intrapreso un percorso per contribuire al rilancio del Paese. Si è presentata in questi termini l’Università di Trieste nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

sat/gtr/