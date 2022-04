“I sondaggi oggi danno FdI come primo partito in Italia. Quindi nessun rischio di isolamento. In ogni caso sono un uomo di coalizione sono convinto che nel centrodestra i problemi si risolveranno”. Lo ha detto all’Italpress l’eurodeputato siciliano dei Conservatori e Riformisti Raffaele Stancanelli, a Strasburgo, a margine dei lavori della seduta in Plenaria, commentando la posizione di FdI in vista delle Amministrative siciliane. fag/abr/gtr