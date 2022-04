La guerra gela le prospettive di crescita, ma il governo assicura 5 miliardi di nuovi aiuti per imprese e famiglie. E’ quanto prevede il Def che ha avuto il via libera del Cdm. Il Documento tiene conto del peggioramento del quadro economico determinato da diversi fattori, in particolare l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, l’aumento dei prezzi dell’energia, degli alimentari e delle materie prime.

