Il nuovo Decreto attuativo del Dl Energia ridisegna e finanzia in maniera strutturale gli incentivi per l’acquisto di auto e moto, elettriche, ibride e a basse emissioni. Il provvedimento del governo ha riscosso il parere positivo dell’Unrae, ma l’auspicio dell’Unione nazionale dei rappresentanti autoveicoli esteri, è che per l’entrata in vigore non ci vogliano ancora settimane.

tvi/sat/