“Dobbiamo stabilire delle sentenze esemplari per chi commette reati su neonati e minori: dalla castrazione chimica per chi attua pedofilia ad altre sanzioni come il carcere a vita”. Queste le parole dell’eurodeputato della Lega, Angelo Ciocca, commentando la situazione di bambini e ragazzi che scappano dalla guerra in Ucraina, che molto spesso si ritrovano coinvolti in traffici illegali di esseri umani.

